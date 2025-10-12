Calciomercato Milan, Gila già a gennaio? Rinnovo difficile. E il jolly ...

Siamo durante la pausa per le partite delle nazionali. Tra gli argomenti c'è anche il calciomercato non solo per gennaio, ma anche in vista della prossima stagione. Il Milan potrebbe essere alla ricerca di un difensore che Igli Tare conosce molto bene. Mario Gila, difensore classe 2000 fu pescato dalla Lazio dell'attuale ds rossonero, nell’estate 2022 dal Real Madrid per 5 milioni più il 50% sulla futura vendita in favore dei Blancos. Secondo 'Tuttosport', il centrale ora potrebbe valere 5 volte di più . Come scrive il quotidiano, il Milan ci potrebbe provare già a gennaio.

Calciomercato Milan, obiettivo Gila

Secondo il quotidiano, sul giocatore ci sarebbe anche l'Inter: i nerazzurri avrebbero già fatto un tentativo per il calciatore iberico nei mesi scorsi. Offensiva respinta sul nascere dalla Lazio. Il rinnovo di Gila con la Lazio (scadenza 2027) sarebbe in alto mare con la sensazione che ci possa essere un addio.