Milan, Allegri vuole Gila? Ecco cosa potrebbe cambiare rispetto a Tomori

Milan, Gila potrebbe prendere il posto di Tomori? Con l'arrivo di Massimiliano Allegri e Igli Tare, i rossoneri potrebbero cambiare molto in questa sessione di calciomercato. Tra i ruoli sotto osservazione anche i difensori centrali con Tomori e Thiaw che potrebbero entrambi partire. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' sia Tare sia Allegri stimerebbero parecchio Mario Gila, lo spagnolo della Lazio portato in biancoceleste dalla stesso DS rossonero. Secondo la rosea non sarebbe facile convincere Lotito. Il Milan dovrebbe fare uno sforzo importante per portare a Milano il classe 2000, considerando anche che, con il ritorno di Sarri in panchina, la Lazio potrebbe fare di tutto per non cedere i proprio big. Abbiamo analizzato le stagioni di Gila e Tomori per confrontare due difensori centrali che fanno della velocità uno dei loro punti di forza.