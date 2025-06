Calciomercato Milan, Tare e Allegri: occhi su Gila! Altri nomi nel mirino

Il Milan ha già cambiato molto in pochi giorni: prima l'arrivo di Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo, poi la corsa per chiudere il colpo in panchina, ovvero il ritorno di Massimiliano Allegri . Ora arriva il calciomercato: la squadra potrebbe cambiare molto specialmente in difesa dove, tra cessioni e arrivi, il volto del reparto potrebbe essere rivoluzionato al fischio di inizio della prossima stagione. Il Diavolo sarebbe alla ricerca di almeno un centrale di difesa.

Calciomercato Milan, Gila il colpo in difesa? Piace a Tare e Allegri: tante alternative

'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sui possibili obiettivi di calciomercato del Milan in difesa: come difensore centrale, sia Tare sia Allegri stimerebbero parecchio Mario Gila, lo spagnolo della Lazio portato in biancoceleste dalla stesso DS rossonero. Secondo la rosea non sarebbe facile convincere Lotito. Per questo ci sono altri nomi nel mirino: Luiz Felipe, pallino di Tare, che ha giocato poco col Marsiglia, verrebbe in caso di chiamata del Milan.