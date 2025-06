Calciomercato Milan, è iniziata ufficialmente la sessione estiva con la finestra speciale per il Mondiale per Club, che si chiuderà il prossimo 10 giugno. Igli Tare e Massimiliano Allegri (nuovo DS e nuovo allenatore) sono impegnati fin dà subito per cercare di migliorare la rosa che ha fallito la scorsa stagione. Dopo il repentino cambio in panchina, si sta pensando ai piani futuri del club. I rossoneri potrebbero cambiare molto in estate: tanti rimescolamenti di carte e giocatori, specialmente in difesa. Ecco le ultime novità di mercato con i tanti rumors sul Milan. PROSSIMA SCHEDA