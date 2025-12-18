Paolo Maldini è sempre legato al Milan: la leggenda rossonera ha scritto la storia del club come uno (se non il) dei più grandi difensori della storia del calcio. Anche come dirigente, Maldini è riuscito a rialzare il club e riportarlo in testa alla Serie A e in semifinale di Champions League. Al momento Maldini è lontano dai colori rossoneri e non ha un impiego nel calcio da dirigente.