Paolo Maldini è sempre legato al Milan: la leggenda rossonera ha scritto la storia del club come uno (se non il) dei più grandi difensori della storia del calcio. Anche come dirigente, Maldini è riuscito a rialzare il club e riportarlo in testa alla Serie A e in semifinale di Champions League. Al momento Maldini è lontano dai colori rossoneri e non ha un impiego nel calcio da dirigente.
Il giornalista Nicolò Schira rivela delle importanti novità sul futuro di Paolo Maldini. Ecco il post sul social X.
"Un club saudita ha presentato un'offerta molto ricca a Paolo Maldini nelle ultime settimane". Rivela che Schira che poi continua: "Ma l'ex direttore tecnico rossonero ha rifiutato l'offerta. Non vuole firmare e lavorare per un altro club che non sia il Milan", conclude così il giornalista. Una notizia che segue coerentemente le ultime dichiarazioni della leggenda rossonera: "Per me in Italia c'è solamente una squadra e cosi sarà. All'estero? No, intendevo in Italia e aggiungo all'estero".
Vedremo se in futuro Paolo Maldini tornerà davvero al Milan.
