Milan-Como, Simonelli annuncia: 'Si giocherà a Perth con arbitri asiatici'

Milan-Como quindi dove si gioca? "Si giocherà a Perth l’8 febbraio come da programma. Con Infantino abbiamo avuto un incontro cordiale, come ogni volta. Avevamo dubbi su condizioni poste dall'AFC che ritenevamo poco praticabili, su tutte quella degli arbitri che non dovevano essere italiani. Ho parlato con Collina, mi ha dato ampie garanzie sugli arbitri asiatici dandomi qualche nome di livello. Questa condizione era la più difficile ma la accetteremo, ci sono poi altre questioni che sistemeremo nei prossimi giorni. Gli arbitri saranno asiatici".