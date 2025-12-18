Milan-Como, Simonelli annuncia: 'Si giocherà a Perth con arbitri asiatici'

Pianeta Milan
Svolta Milan-Como, Simonelli: “Si giocherà l’8 febbraio a Perth. Gli arbitri saranno asiatici”

Il Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha annunciato che Milan-Como si giocherà a Perth, in Australia, l'8 febbraio, con la direzione di arbitri asiatici
Ci si aspettava delle novità entro il 18 dicembre e, infatti, sono arrivate puntuali, direttamente dal Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. Nel prepartita di Napoli-Milan, Simonelli ha annunciato ai microfoni di 'Mediaset' una svolta sul fronte Milan-Como a Perth. Come ricorda anche Simonelli, uno dei maggiori problemi incontrati era la condizione imposta di non avere arbitri italiani per la sfida. Nonostante i primi no, sembra che la situazione si sia finalmente sbloccata.

Ezio Simonelli annuncia: "Milan-Como a Perth l'8 febbraio"

Di seguito vengono riportate le parole di Ezio Simonelli rilasciate ai microfoni di 'Mediaset', in occasione della prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025 a Riad (Arabia Saudita).

Milan-Como quindi dove si gioca? "Si giocherà a Perth l’8 febbraio come da programma. Con Infantino abbiamo avuto un incontro cordiale, come ogni volta. Avevamo dubbi su condizioni poste dall'AFC che ritenevamo poco praticabili, su tutte quella degli arbitri che non dovevano essere italiani. Ho parlato con Collina, mi ha dato ampie garanzie sugli arbitri asiatici dandomi qualche nome di livello. Questa condizione era la più difficile ma la accetteremo, ci sono poi altre questioni che sistemeremo nei prossimi giorni. Gli arbitri saranno asiatici".

