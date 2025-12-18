Pianeta Milan
SUPERCOPPA ITALIANA

Napoli-Milan, maglie speciali per la Final Four della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita

Maglie speciali, con i cognomi dei calciatori scritti in arabo, in omaggio al paese che ospita la Final Four della Supercoppa Italiana, per Napoli-Milan di stasera all'Al-Awwal Park di Riyadh. Ecco le foto dallo spogliatoio rossonero
Alle 20:00 ora italiana, all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) il Napoli di Antonio Conte e il Milan di Massimiliano Allegri scenderanno in campo per la prima semifinale della Supercoppa Italiana. Da poco ufficiali le formazioni, il Diavolo spedisce in panchina Youssouf Fofana (recuperato, ma non al meglio) e non ritrova Rafael Leão (nemmeno in panchina).

Napoli-Milan, maglie con scritte in arabo

In campo, un po' a sorpresa, Ardon Jashari in cabina di regia e Pervis Estupiñán come esterno sinistro del 3-5-2 di Allegri, al posto, rispettivamente, di Luka Modrić e Davide Bartesaghi, che si accomoderanno inizialmente in panchina al fianco del tecnico livornese, pronti - eventualmente - a subentrare nella ripresa.

La novità di giornata è che le due squadre giocheranno con delle maglie speciali. I cognomi dei giocatori, infatti, come si evince dalle foto pubblicate dall'interno dello spogliatoio rossonero, saranno scritti in lingua araba. In omaggio al Paese che ospita questa accattivante Final Four.

