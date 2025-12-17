Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite dove vedere la partita Diretta tv e streaming Napoli-Milan: come e dove vedere gratis la semifinale di Supercoppa Italiana

SUPERCOPPA ITALIANA

Diretta tv e streaming Napoli-Milan: come e dove vedere gratis la semifinale di Supercoppa Italiana

Milan News Serie A streaming video diretta tv
Alle 20:00 ora italiana di domani, giovedì 18 dicembre 2025, si disputerà Napoli-Milan - prima semifinale di Supercoppa Italiana - all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco dove seguire in diretta on line streaming i rossoneri su internet
Daniele Triolo Redattore 

A che ora gioca il Milan domani?

—  

Napoli-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Domani, giovedì 18 dicembre, alle 20:00 ora italiana, si disputerà, all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) la sfida Napoli-Milan, prima semifinale della Supercoppa Italiana.

La vincente di questa partita (in caso di parità al 90', niente tempi supplementari, ma direttamente calci di rigore) sfiderà la vincente di Bologna-Inter, seconda semifinale in programma venerdì 19 dicembre, alla stessa ora e nello stesso stadio. Il Milan è la squadra detentrice del trofeo: lo scorso 6 gennaio 2025, sempre nella casa dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, ha battuto l'Inter in rimonta per 3-2. Finale del torneo prevista per lunedì 22 dicembre, alla stessa ora e nello stesso stadio.

LEGGI ANCHE

Supercoppa Italiana, semifinale Napoli-Milan, ecco dove seguirla in tv

—  

Mediaset sarà ancora una volta protagonista della Supercoppa Italiana. L’emittente di Cologno Monzese ha acquistato i diritti tv del torneo anche per il ciclo 2024-2027, in combinata con quelli della Coppa Italia. Le partite saranno trasmesse in diretta e in chiaro per tutti su Italia Uno. 

Ecco dove seguire Napoli-Milan di Supercoppa Italiana su internet in streaming

—  

Napoli-Milan, la cui telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin, però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità sul sito web ufficiale di 'SportMediaset' e su 'Mediaset Infinity' e usufruire - gratuitamente - della visione della partita.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, l'ultima idea del Milan per la difesa porta la firma di Moncada: low cost ma esperto >>>

Ci si può collegare a questi siti da smart tv, personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'SportMediaset' e 'Mediaset Infinity' ed usufruire da lì della visione della partita.

Leggi anche
Diretta tv e streaming Milan-Sassuolo: ecco come e dove vedere la partita anche online su internet
Dove vedere Torino-Milan in Tv e Live streaming: Sky, NOW o DAZN? Ecco i canali

© RIPRODUZIONE RISERVATA