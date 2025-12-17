Supercoppa Italiana, semifinale Napoli-Milan, ecco dove seguirla in tv — Mediaset sarà ancora una volta protagonista della Supercoppa Italiana. L’emittente di Cologno Monzese ha acquistato i diritti tv del torneo anche per il ciclo 2024-2027, in combinata con quelli della Coppa Italia. Le partite saranno trasmesse in diretta e in chiaro per tutti su Italia Uno.

Ecco dove seguire Napoli-Milan di Supercoppa Italiana su internet in streaming — Napoli-Milan, la cui telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin, però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità sul sito web ufficiale di 'SportMediaset' e su 'Mediaset Infinity' e usufruire - gratuitamente - della visione della partita.

Ci si può collegare a questi siti da smart tv, personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'SportMediaset' e 'Mediaset Infinity' ed usufruire da lì della visione della partita.