Milan, due novità in vista del Napoli. Retroscena di mercato su Zirkzee e ostacolo americano per Lewandowski

Le top news della giornata di oggi, giovedì 18 dicembre 2025, del Milan di Massimiliano Allegri: le ultime novità di formazione in vista del Napoli e alcune notizie di calciomercato
Redazione

Milan, due cambi per il Napoli. Novità sul futuro di Lewandowski e non solo

Nella giornata di oggi, giovedì 18 dicembre 2025, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri, impegnato questa sera contro il Napoli di Antonio Conte, in occasione della prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025. Non solo questioni di campo, negli ultimi giorni il calciomercato rossonero si è infuocato ed è entrato nel vivo. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA

