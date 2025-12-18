Pianeta Milan
Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si svolgerà alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita): le scelte definitive dei due allenatori, Antonio Conte e Massimiliano Allegri
Sono da poco ufficiali le formazioni di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si svolgerà alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Antonio Conte e Massimiliano Allegri.

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali della semifinale di Supercoppa

NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Højlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Beukema, Buongiorno, Marianucci, Gutiérrez, Mazzocchi, Olivera, De Chiara, Vergara, Ambrosino, Baridò, Lang, Lucca, Lukaku. Allenatore: Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Duțu, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Fofana, Modrić, Ricci, Sala, Borsani, M. Ibrahimović. Allenatore: Allegri.

Sarà Luca Zufferli, classe 1990, della sezione A.I.A. di Udine, a dirigere Napoli-Milan. Finora Zufferli ha incontrato il Milan per 2 volte in carriera: il suo 'score' con i rossoneri è di una vittoria (Milan-Lecce 3-0 del 27 settembre 2024) e un pareggio (Milan-Pisa 2-2 del 24 ottobre 2025). Con il Napoli, invece, Zufferli ha 3 precedenti: due vittorie azzurre e un pareggio.

