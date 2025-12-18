Sarà Luca Zufferli, classe 1990, della sezione A.I.A. di Udine, a dirigere Napoli-Milan. Finora Zufferli ha incontrato il Milan per 2 volte in carriera: il suo 'score' con i rossoneri è di una vittoria (Milan-Lecce 3-0 del 27 settembre 2024) e un pareggio (Milan-Pisa 2-2 del 24 ottobre 2025). Con il Napoli, invece, Zufferli ha 3 precedenti: due vittorie azzurre e un pareggio.