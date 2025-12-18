Pianeta Milan
Il Milan rafforza i rapporti con il Medio Oriente: ecco la nuova Academy rossonera

Novità in arrivo per il Milan in Arabia Saudita. Il club rossonero ha annunciato di aver aperto una nuova Academy rossonera, 'l'ACMilan Academy', a Jeddah. La partnership è nata in collaborazione con SportPlex. Un vero e proprio progetto nato per i giovani calciatori, in modo da sviluppare nel migliore dei modi la loro carriera calcistica. Con la nascita di questa nuova Academy, il Milan rafforza nuovamente il suo rapporto con il medio Oriente. Ecco, di seguito, tutti i dettagli:

(Fonte acmilan.com) - AC Milan e SportPlex sono lieti di annunciare l'apertura di una nuova AC Milan Academy in Arabia Saudita, a Jeddah, primo passo concreto della presenza del Club in un mercato strategico. Un investimento di lungo termine, con avvio previsto per il prossimo gennaio, che darà vita a un modello di formazione unico, nel pieno rispetto della visione e dell'approccio del Metodo Milan: generare valore sportivo, educativo e sociale.

Un progetto in pieno allineamento con la Saudi Vision 2030, guidata dal Ministero dello Sport e dal Ministero degli Investimenti, che mira a favorire lo sviluppo del settore sportivo nel paese, contribuendo al miglioramento della salute e del benessere della popolazione. In questo contesto si inserisce la collaborazione con SportPlex, la più grande struttura multisport indoor di Jeddah. La partnership tra AC Milan e SportPlex si baserà su eccellenza, impatto sociale e sostenibilità. Attraverso l'applicazione del Metodo Milan, gli allenatori ufficiali del Club selezionati - affiancati da esperti locali - lavoreranno per sviluppare le competenze tecniche, la disciplina tattica e la crescita personale dei giovani calciatori, dentro e fuori dal campo.

Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: "L'apertura dell'AC Milan Academy a Jeddah rappresenta per il Club un primo passo concreto all'interno di una visione di lungo periodo in una regione strategica per la crescita del Club a livello internazionale. L'Arabia Saudita è oggi un paese in forte trasformazione, con una chiara ambizione sullo sviluppo dello sport, dei giovani e di una società sempre più attiva, pienamente in linea con la Saudi Vision 2030. Attraverso la collaborazione con SportPlex portiamo a Jeddah il Metodo Milan, fondato su eccellenza, formazione e valori, con l'obiettivo di contribuire a generare valore sportivo, educativo e sociale per le nuove generazioni".

Muhammed Abudawood, Cofounder and CEO di SportPlex, ha commentato: “Collaborare con AC Milan è stata una scelta naturale per SportPlex. I nostri principi e obiettivi di lungo periodo sono strettamente allineati. Questa partnership riflette il nostro impegno nel portare uno sviluppo calcistico di livello mondiale alla nostra comunità, unendo competenze internazionali e ambizione locale per ispirare la prossima generazione di calciatori e formare futuri campioni dentro e fuori dal campo. A livello personale, è anche un privilegio poter lavorare con una squadra che seguo e ammiro da molti anni”.

Milan, due novità in vista del Napoli. Retroscena di mercato su Zirkzee e ostacolo americano per Lewandowski

L'arrivo dell'Academy a Jeddah ribadisce la volontà e l'impegno di potenziare e accrescere la presenza del Club rossonero nel territorio attraverso la propria Academy; ribadita dall'attuale presenza della Prima Squadra in Arabia Saudita, pronta a partecipare alla Supercoppa Italiana 2025 dopo le edizioni 2018 proprio a Jeddah, 2022 a Riyadh e dello scorso anno con la vittoria rossonera del trofeo sempre a Riyadh. Il Medio Oriente diventa così sempre più punto di riferimento per AC Milan grazie a un'iniziativa che permetterà di continuare a rafforzare anche i rapporti con i principali stakeholder regionali, dalle istituzioni ai partner.

