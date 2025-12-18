Pianeta Milan
Ex Milan, Thiago Silva saluta il Fluminense: “I momenti insieme resteranno eterni”

L''ex calciatore del Milan Thiago Silva, pochi giorni fa, ha giocato la sua ultima partita al Fluminense: il lungo post sui social del brasiliano
Alessia Scataglini
L'ex calciatore del Milan Thiago Silva, pochi giorni fa, ha giocato la sua ultima partita al Fluminense. Il difensore brasiliano, classe '84, ha voluto salutare il suo club con una lunga lettera pubblicata sul proprio profilo X. L'ex rossonero, secondo diversi 'rumors' di mercato vorrebbe far ritorno in Europa per stare più vicino alla sua famiglia prima di porre fine alla sua lunga carriera calcistica. Mentre i tifosi spermi in un suo possibile ritorno, ecco, di seguito, la lettera ai tifosi:

Milan, il saluto di Thiago Silva al Fluminense

"Il nostro tempo insieme è stato più breve di quanto immaginassimo, ma abbastanza intenso da creare ricordi che porterò con me per tutta la vita. Sono profondamente grato al club, allo staff tecnico, ai miei compagni di squadra, alla mia famiglia e, soprattutto, ai tifosi, che hanno trasformato questo sogno in realtà e mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno al Fluminense.

Ovunque Dio mi conduca in questo percorso, i momenti che abbiamo vissuto insieme resteranno eterni nella mia storia. Anche se in questo momento non indosso i colori tricolori, essi scorreranno sempre nelle mie vene."

