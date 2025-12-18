Pagelle Napoli-Milan 2-0: Nkunku e De Winter impresentabili

PAGELLE NAPOLI-MILAN - È un buon Milan quello che inizia a Riyadh: i rossoneri controllano la partita e hanno anche un paio di buone occasioni. Sembra mancare qualcosa, tipo qualcuno che la butti dentro. Contro un Napoli che fa fatica, il Milan sembra ben organizzato e dà dimostrazione di essere forte e preparato. Peccato solo che Nkunku sprechi e che De Winter sia inadeguato. Così su un contropiede fallito dal francese, il belga lascia troppa liberta a Hojlund e Neres porta avanti immeritatamente i partenopei. Da lì in poi, fino a fine ripresa, il Milan fatica a creare e anzi Koni concede a Hojlund la palla del raddoppio: finisce 1-0 il primo tempo. Nella ripresa cala il Milan e cresce il Napoli, anche perché dopo pochi minuti arriva il secondo gol partenopeo che ammazza di fatto la partita. I rossoneri non riescono a creare nulla. Finisce 2-0 e si torna a casa.