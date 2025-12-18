PIANETAMILAN news milan ultime notizie Napoli-Milan 2-0: raddoppia Hojlund, disastro De Winter | Supercoppa Italiana

Napoli-Milan 2-0: raddoppia Hojlund, disastro De Winter | Supercoppa Italiana

Rasmus Hojlund raddoppia per il Napoli contro il Milan nella semifinale della Supercoppa Italiana in svolgimento a Riyadh (Arabia Saudita)
Il Milan di Massimiliano Allegri incassa il raddoppio contro il Napoli di Antonio Conte in occasione della semifinale della Supercoppa Italiana che si sta svolgendo all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita).

Al 63', imbucata in profondità per Rasmus Højlund, che scappa sul filo del fuorigioco, vince - ancora una volta - in velocità il duello corpo a corpo con l'imbarazzante Koni De Winter e poi fulmina Mike Maignan con un diagonale sul palo più lontano. Napoli-Milan 2-0 ....

