Nkunku e De Winter impresentabili! Napoli-Milan 2-0: datemi Thiago Silva!

Una formazione rimaneggiata che diceva già tanto e Napoli-Milan finisce 2-0. I rossoneri, nonostante i tanti assenti, giocano anche bene e iniziano in modo positivo. Creano, ma sprecano. Così poi il Napoli colpisce e passa avanti. Da quel momento il Diavolo sparisce e non crea più nulla. Di chi è dunque la colpa? Forse di Allegri? Assolutamente no, la squadra è ben messa e organizzata. La colpa è di alcuni singoli inadeguati, come Christopher Nkunku e Koni De Winter, due nuovi acquisti che non stanno portando assolutamente niente di buono. Entrambi inadeguati. Nkunku si divora il vantaggio spianando la strada alla gol partenopeo, De Winter apre direttamente la porta a Hojlund permettendogli di fare quello che vuole. Thiago Silva diventa una necessità, anche se il brasiliano è un classe 1984.