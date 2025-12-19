Quindi, anche il centrocampista francese Adrien Rabiot si è espresso così a 'SportMediaset': "I ragazzi sono dispiaciuti ma dobbiamo switchare subito sul campionato che è un bel campionato, stiamo facendo bene. Dobbiamo continuare a lavorare e crescere, ci sono giovani che stanno imparando. Si cresce anche così. La stagione è lunga, siamo sereni". Federica Zille, giornalista di 'DAZN', ospite nel post-partita di Napoli-Milan su 'SportMediaset', ha fatto dunque questo commento: "Allegri getta acque sul fuoco: non vuole caricare di pressioni la squadra e si capisce dall’inizio della stagione. Ma dalle parole di Rabiot si capisce che l'obiettivo non sia proprio solo il quarto posto e basta ...".