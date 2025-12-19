Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Zille dopo Napoli-Milan: “Dalle parole di Rabiot si capisce che l’obiettivo non è solo il quarto posto”

SUPERCOPPA ITALIANA

Zille dopo Napoli-Milan: “Dalle parole di Rabiot si capisce che l’obiettivo non è solo il quarto posto”

Zille dopo Napoli-Milan: 'Dalle parole di Rabiot si capisce che l'obiettivo non è solo il quarto posto'
Federica Zille, giornalista di 'DAZN', nel post-partita di Napoli-Milan 2-0 su 'SportMediaset', ha analizzato la sconfitta dei rossoneri di Massimiliano Allegri nella semifinale della Supercoppa Italiana disputatasi a Riyadh (Arabia Saudita)
Daniele Triolo Redattore 

Il Napoli di Antonio Conte ha battuto, 2-0, il Milan di Massimiliano Allegri nella prima semifinale della Supercoppa Italiana disputatasi ieri sera all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Un gol per tempo, firmati da David Neres al 39' e da Rasmus Højlund al 63', hanno regalato agli azzurri la finale di lunedì 22 dicembre contro la vincente della seconda semifinale, Bologna-Inter.

Napoli-Milan 2-0, il commento di Zille al match

—  

Al termine del match, Allegri ha dichiarato a 'SportMediaset': "Potevamo comportarci meglio sui due gol. E stata una partita ben giocata da parte delle due squadre. Loro hanno fatto meglio la fase difensiva e hanno vinto meritatamente. La sconfitta va vista come un’opportunità per rimetterci in piedi. Fortunatamente era una partita di coppa, anche se ci dispiace, però ora dobbiamo riprendere dal campionato. Non è che una partita debba stravolgere quello fatto in tre mesi di lavoro. Bisogna analizzare con lucidità e serenità. Solo la serenità può portarci a realizzare il nostro obiettivo che è entrare tra le prime quattro. Abbiamo perso due partite di coppa ma dobbiamo riprendere assolutamente il cammino e lavorare sugli errori che abbiamo fatto”.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Un aiuto sulla fascia per Saelemaekers: l’ultima, stuzzicante, idea di mercato del Milan >>>

Quindi, anche il centrocampista francese Adrien Rabiot si è espresso così a 'SportMediaset': "I ragazzi sono dispiaciuti ma dobbiamo switchare subito sul campionato che è un bel campionato, stiamo facendo bene. Dobbiamo continuare a lavorare e crescere, ci sono giovani che stanno imparando. Si cresce anche così. La stagione è lunga, siamo sereni"Federica Zille, giornalista di 'DAZN', ospite nel post-partita di Napoli-Milan su 'SportMediaset', ha fatto dunque questo commento: "Allegri getta acque sul fuoco: non vuole caricare di pressioni la squadra  e si capisce dall’inizio della stagione. Ma dalle parole di Rabiot si capisce che l'obiettivo non sia proprio solo il quarto posto e basta ...".

Leggi anche
Allegri contro Oriali, il comunicato del Napoli: “Lo ha insultato con termini offensivi e...
Nkunku e De Winter impresentabili! Napoli-Milan 2-0: datemi Thiago Silva!

© RIPRODUZIONE RISERVATA