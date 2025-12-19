La stessa sensazione l'ha avuta anche Massimo Mauro, ex calciatore, in Serie A, per Catanzaro, Udinese, Juventus e lo stesso Napoli, il quale, intervenendo negli studi di 'SportMediaset' per il post-partita di Napoli-Milan, ha commentato così la prestazione dell'estremo difensore della squadra di Allegri.
"Quando il portiere sbaglia in due occasioni così importanti …. Anche sul secondo gol Maignan sbaglia: copre male il secondo palo e aveva troppa paura che potesse metterla sul primo palo. È un grande portiere e può capitare anche a lui di sbagliare", le parole di Mauro su 'Magic Mike'.
