Massimo Mauro, ex calciatore in Serie A e oggi opinionista, ha parlato a 'SportMediaset' della brutta prestazione offerta ieri sera da Mike Maignan, portiere e capitano rossonero, in occasione di Napoli-Milan 2-0, semifinale della Supercoppa Italiana
Ieri sera, all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita), il Milan di Massimiliano Allegri ha perso la semifinale della Supercoppa Italiana disputata contro il Napoli di Antonio Conte. Nel 2-0 finale per gli azzurri pesano gli errori della coppia Mike Maignan - Koni De Winter in occasione delle due reti degli azzurri.

Al 39', sul cross rasoterra di Rasmus Højlund, fatto girare con troppa facilità da De Winter, Maignan - in uscita bassa - ha bucato il pallone che è terminato - in area piccola rossonera - sui piedi di David Neres per il più agevole dei tap-in. Quindi, al 63', il portiere e capitano del Diavolo non è sembrato chissà quanto impeccabile neanche sul diagonale potente del centravanti danese sul secondo palo.

La stessa sensazione l'ha avuta anche Massimo Mauro, ex calciatore, in Serie A, per Catanzaro, Udinese, Juventus e lo stesso Napoli, il quale, intervenendo negli studi di 'SportMediaset' per il post-partita di Napoli-Milan, ha commentato così la prestazione dell'estremo difensore della squadra di Allegri.

"Quando il portiere sbaglia in due occasioni così importanti …. Anche sul secondo gol Maignan sbaglia: copre male il secondo palo e aveva troppa paura che potesse metterla sul primo palo. È un grande portiere e può capitare anche a lui di sbagliare", le parole di Mauro su 'Magic Mike'.

