Massimo Mauro, ex calciatore in Serie A e oggi opinionista, ha parlato a 'SportMediaset' della brutta prestazione offerta ieri sera da Mike Maignan, portiere e capitano rossonero, in occasione di Napoli-Milan 2-0, semifinale della Supercoppa Italiana

Napoli-Milan 2-0, così Mauro nel post-partita su Maignan

Al 39', sul cross rasoterra di Rasmus Højlund, fatto girare con troppa facilità da De Winter, Maignan - in uscita bassa - ha bucato il pallone che è terminato - in area piccola rossonera - sui piedi di David Neres per il più agevole dei tap-in. Quindi, al 63', il portiere e capitano del Diavolo non è sembrato chissà quanto impeccabile neanche sul diagonale potente del centravanti danese sul secondo palo.