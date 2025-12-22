Milan, stasera arriva Fullkrug. Ufficiale, non si va a Perth. Su Nkunku...

Nella giornata di oggi, lunedì 22 dicembre 2025, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti visto le interviste con protagonisti del presente e del passato rossonero, ma non solo. Anche l'ufficialità su Milan-Como e l'arrivo di Fullkrug a Milano. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA