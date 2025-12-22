Nel solito appuntamento con l'editoriale per TMW, il giornalista Enzo Bucchioni ha voluto spendere alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri, soffermandosi sul calciomercato rossonero. Nella sessione invernale, infatti, il Milan dovrà correre ai riparti per garantire al tecnico livornese i giusti rinforzi per affrontare la stagione. Nel suo editoriale Bucchioni si è soffermato a parlare di Fullkrug, ormai quasi chiuso, e Disasi, difensore del Chelsea. Ecco, di seguito, le sue considerazioni:
Milan, il pensiero di Bucchioni—
"Il Milan s’è già mosso portando a casa il centravanti che mancava, il tedesco Fullkrug. C’è l’accordo con il giocatore, al West Ham 13 milioni in caso di riscatto. Si aspetta l’ok definitivo degli inglesi. Il giocatore, nazionale tedesco, non scalda il mondo Milan, ma può essere utile per la fisicità e capacità di riempire l’area ora troppo spesso troppo vuota. Per colmare le lacune estive dei rossoneri manca anche un centrale difensivo. Tare ragiona, intanto è stato proposto Disasi, francese di 27 anni, uno dei tanti giocatori ai margini del Chelsea".
