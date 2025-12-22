La 'scommessa' Niclas Füllkrug—
Proprio in questo scenario è spuntato il nome di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco del West Ham, Perché è stato scelto proprio lui? Ci sono dei dubbi legati al suo possibile rendimento? Uno dei suoi punti forti è sicuramente il fisico: il tedesco è un vero e proprio 'armadio', capace di far reparto da solo, proprio quello che richiede Massimiliano Allegri. Uno dei dubbi, però, è legato alla sua condizione atletica: l'attaccante arriva da mesi non proprio positivi, e il suo digiuno dal gol dura da ben 8 mesi.
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Maignan non rinnova? Il Diavolo piomba sul portiere incubo per la Roma
L'operazione, però, è quella che cerca la dirigenza: prestito per 6 mesi, ovvero fino al termine della stagione, con diritto di riscatto fissato a circa 13 milioni di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA