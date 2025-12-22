Pianeta Milan
Calciomercato Milan, scatta la mossa di Allegri: il piano per Fullkrug

Calciomercato Milan: il nome di Niclas Fullkrug, attaccante classe '93 del West Ham, non è mai stato più vicino di così, che sia l'uomo giusto per Allegri? Ecco la strategia dell'attaccante livornese.
A Milanello gira una sorta di fantasma: quello del 18 agosto, quando i rossoneri di Massimiliano Allegri alla prima in cassa persero contro la Cremonese. Dopo quel match, niente fu più lo stesso: la società decise di affondare il colpo portando altri acquisti, uno dei quali risultò essere decisivo, stiamo parlando di Adrien Rabiot. Dopo le partite con Sassuolo e Superocppa, Massimiliano Allegri ha nuovamente fatto una diagnosi: la rosa è corta, servono rinforzi giusti.

Calciomercato Milan, la mossa di Allegri: perché Fullkrug?

La strategia è ben chiara: se non si possono avere 'campioni' a causa dei mancati introiti della Champions League, si punta tutti su chi vuole riscattarsi. Il mercato di gennaio, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, non sarà fatto di giovani promesse, ma da profili di basso costo che hanno l'esperienza giusta per riuscire la pressione di San Siro: basso costo, effetto immediato.

La 'scommessa' Niclas Füllkrug

Proprio in questo scenario è spuntato il nome di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco del West Ham, Perché è stato scelto proprio lui? Ci sono dei dubbi legati al suo possibile rendimento? Uno dei suoi punti forti è sicuramente il fisico: il tedesco è un vero e proprio 'armadio', capace di far reparto da solo, proprio quello che richiede Massimiliano Allegri. Uno dei dubbi, però, è legato alla sua condizione atletica: l'attaccante arriva da mesi non proprio positivi, e il suo digiuno dal gol dura da ben 8 mesi.

L'operazione, però, è quella che cerca la dirigenza: prestito per 6 mesi, ovvero fino al termine della stagione, con diritto di riscatto fissato a circa 13 milioni di euro.

