Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Juventus, ora tocca a Comolli: l’AD deve rinforzare la rosa”

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport: “Juventus, ora tocca a Comolli: l’AD deve rinforzare la rosa”

Prima pagina Tuttosport: 'Juventus, ora tocca a Comolli: l'AD deve rinforzare la rosa'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 22 dicembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 22 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Da quando, infatti, c'è in panchina Luciano Spalletti è cambiata la testa della squadra, che ha cominciato a macinare punti tra Serie A e Champions League. Ora toccherà a Damien Comolli, amministratore delegato del club bianconero, che dovrà rinforzare l'organico nella sessione invernale di calciomercato.

LEGGI ANCHE

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 22 dicembre 2025

Passerà un buon Natale il Torino di Marco Baroni, alla seconda vittoria consecutiva per 1-0 firmata da Nikola Vlašić. Dopo la Cremonese, battuta in casa, cade anche il Sassuolo, sconfitto, però, a domicilio. Adesso, il direttore sportivo Gianluca Petrachi, tornato in granata dopo molti anni, penserà a rinforzare la rosa nella finestra invernale dei trasferimenti.

Si gioca stasera, alle 20:00 ora italiana, la finale della Supercoppa Italiana: all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) si sfideranno il Napoli di Antonio Conte e il Bologna di Vincenzo Italiano per l'assegnazione del primo trofeo della stagione.

Chiosa con la Fiorentina che, aspettando l'ingaggio del nuovo responsabile dell'area tecnica Fabio Paratici, conquista la prima vittoria in campionato battendo al 'Franchi' l'Udinese per 5-1: doppietta di un ritrovato Moise Kean.

Leggi anche
Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli-Bologna, a Riyadh una Supercoppa da 11...
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Füllkrug al Milan: il 9 in più. Arriverà prima di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA