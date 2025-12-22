Passerà un buon Natale il Torino di Marco Baroni, alla seconda vittoria consecutiva per 1-0 firmata da Nikola Vlašić. Dopo la Cremonese, battuta in casa, cade anche il Sassuolo, sconfitto, però, a domicilio. Adesso, il direttore sportivo Gianluca Petrachi, tornato in granata dopo molti anni, penserà a rinforzare la rosa nella finestra invernale dei trasferimenti.
Si gioca stasera, alle 20:00 ora italiana, la finale della Supercoppa Italiana: all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) si sfideranno il Napoli di Antonio Conte e il Bologna di Vincenzo Italiano per l'assegnazione del primo trofeo della stagione.
Chiosa con la Fiorentina che, aspettando l'ingaggio del nuovo responsabile dell'area tecnica Fabio Paratici, conquista la prima vittoria in campionato battendo al 'Franchi' l'Udinese per 5-1: doppietta di un ritrovato Moise Kean.
