In alto, sotto la testata, la presentazione di Napoli-Bologna, finale della Supercoppa Italiana, in programma alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Spazio, poi, alle gare di Serie A del 16° turno disputatesi ieri, con il successo esterno (1-0) del Torino sul campo del Sassuolo e la prima vittoria in campionato della Fiorentina (5-1 al 'Franchi'): vittima l'Udinese.
L'Inter di Cristian Chivu, fallito l'obiettivo Supercoppa, ora punta lo Scudetto a tutti i costi ma attenzione, oltre alle rivali già in corsa con i nerazzurri per il primato, anche al ritorno della Juventus. I bianconeri sono già in rimonta dall'arrivo in panchina di Luciano Spalletti e puntano a proseguire in questa scalata. Il tecnico di Certaldo vuole 15 punti nelle prossime 5 partite per agganciare definitivamente le prime della classe.
