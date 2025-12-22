Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Füllkrug al Milan: il 9 in più. Arriverà prima di Natale'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 22 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 22 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del primo colpo di calciomercato del Milan per la finestra invernale. Si tratta di Niclas Füllkrug, classe 1993, centravanti tedesco che arriverà praticamente gratis in rossonero dal West Ham. Sbarcherà a Milano prima di Natale. Intanto, alla 'rosea', ha parlato Sérgio Conceição, ex tecnico del Diavolo, che torna su quanto accaduto nella passata stagione a Milanello.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 22 dicembre 2025

In alto, sotto la testata, la presentazione di Napoli-Bologna, finale della Supercoppa Italiana, in programma alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Spazio, poi, alle gare di Serie A del 16° turno disputatesi ieri, con il successo esterno (1-0) del Torino sul campo del Sassuolo e la prima vittoria in campionato della Fiorentina (5-1 al 'Franchi'): vittima l'Udinese.

L'Inter di Cristian Chivu, fallito l'obiettivo Supercoppa, ora punta lo Scudetto a tutti i costi ma attenzione, oltre alle rivali già in corsa con i nerazzurri per il primato, anche al ritorno della Juventus. I bianconeri sono già in rimonta dall'arrivo in panchina di Luciano Spalletti e puntano a proseguire in questa scalata. Il tecnico di Certaldo vuole 15 punti nelle prossime 5 partite per agganciare definitivamente le prime della classe.

