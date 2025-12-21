Milan, ecco i nomi per la difesa rossonera. Le ultime sul rinnovo di Maignan

Tantissimo spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, domenica 21 dicembre 2025. Dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana 2025 contro il Napoli di Antonio Conte, il Diavolo ha capito che la difesa è un ruolo fondamentale da rinforzare per i prossimi mesi. Nelle ultime diversi nomi sul taccuino di Tare. Non solo mercato, anche un'interessante anticipazione sulla terza maglia della prossima stagione. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, domenica 21 dicembre 2025: ecco i nomi per la difesa rossonera e le ultime sul rinnovo di Mike Maignan. Anche alcuni dettagli sulla terza maglia della prossima stagione
