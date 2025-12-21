Pianeta Milan
Senza Modric è un altro Milan, i numeri parlano chiaro: con lui in campo 14 risultati utili consecutivi

Milan, Modric è vitale: i numeri testimoniano la sua importanza in campo
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola scrive un articolo su Luka Modric, il vero calciatore insostituibile nella rosa del Milan. Con lui dall'inizio non si perde: lo dicono i numeri
Nel Milan di Massimiliano Allegri ci sono tanti giocatori importanti nell'economia della rosa: Pulisic, Rabiot, Gabbia e altri come Maignan e Leao. Ma i numeri dimostrano che il vero insostituibile di Max è uno solo. Ne parla il 'Corriere dello Sport' in edicola stamattina. Il calciatore è Luka Modric, vero faro del Milan e guida per i compagni di squadra. In questo mese di dicembre, si sono accorti tutti della sua rilevanza.

Milan, l'importanza di Luka Modric dimostrata nei numeri e nei risultati

Il Pallone d'Oro croato ha infatti riposato in due occasioni. È partito dalla panchina nelle due partite di coppa disputate dai rossoneri: la prima contro la Lazio in Coppa Italia, terminata con il risultato di 1-0 per i biancocelesti, la seconda giovedì sera contro il Napoli in occasione della prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025, terminata 2-0 in favore degli azzurri.

Come scrive il quotidiano: "Non è un caso, perché Luka Modric oltre ad essere un esempio e un leader per il gruppo rossonero, è soprattutto un giocatore utile in campo. E non solo in fase d'impostazione, ma specialmente nel recuperare palloni e nel bloccare le iniziative avversarie".

In campionato, invece, i numeri sono ben diversi. Luka è il calciatore rossonero più utilizzato in Serie A, con 1325 minuti, a dispetto della carta d'identità. Cremonese a parte, con Modric in campo il Milan non ha mai perso e ha collezionato 14 risultati utili consecutivi. In attesa di gennaio, quando il Milan avrà solo una partita a settimana e la gestione del croato sarà più semplice, Max Allegri chiede gli ultimi sforzi a Modric per la partita contro il Verona, in modo da chiudere nel migliore dei modi il 2025.

