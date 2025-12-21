Milan, Modric è vitale: i numeri testimoniano la sua importanza in campo

Come scrive il quotidiano: "Non è un caso, perché Luka Modric oltre ad essere un esempio e un leader per il gruppo rossonero, è soprattutto un giocatore utile in campo. E non solo in fase d'impostazione, ma specialmente nel recuperare palloni e nel bloccare le iniziative avversarie".

In campionato, invece, i numeri sono ben diversi. Luka è il calciatore rossonero più utilizzato in Serie A, con 1325 minuti, a dispetto della carta d'identità. Cremonese a parte, con Modric in campo il Milan non ha mai perso e ha collezionato 14 risultati utili consecutivi. In attesa di gennaio, quando il Milan avrà solo una partita a settimana e la gestione del croato sarà più semplice, Max Allegri chiede gli ultimi sforzi a Modric per la partita contro il Verona, in modo da chiudere nel migliore dei modi il 2025.