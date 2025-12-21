Doppio caso in Supercoppa: Allegri evita lo stop, i tifosi rimangono bloccati

Lato Milan, sia Massimiliano Allegri che la società in toto non si aspettavano nulla di più rispetto a una multa, seppur salata. Come sottolinea 'Tuttosport' Max Rimane il leader di questo gruppo rossonero e ha tutto il supporto del mondo Milan alle sue spalle, nonostante le due espulsioni ricevute in campionato.

Supercoppa, che problemi al ritorno in Italia — 'Tuttosport' continua il suo articolo parlando di un altro caso che ha interessato la Supercoppa Italiana, questa volta non in campo, ma in aeroporto. Infatti, nella giornata di ieri, circa 130 dei 200 tifosi accompagnati dalla Lega a Riad con un volo charter hanno vissuto un vero calvario al rientro: sbarcati a Napoli senza intoppi i sostenitori partenopei, i passeggeri diretti a Milano sono invece rimasti bloccati per ore dalla Polizia di Frontiera per irregolarità nei documenti di volo.

Il ritardo ha costretto l'equipaggio a fermarsi per il rispetto delle ore di riposo previste, obbligando così i tifosi del Nord a rientrare autonomamente, anticipando le spese. La Lega Serie A ha assicurato il rimborso totale dei costi sostenuti e, come forma di compensazione, offrirà anche un abbonamento annuale a Dazn e un biglietto per una prossima gara casalinga della propria squadra del cuore.