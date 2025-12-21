Pianeta Milan
Supercoppa tra polemiche e disagi: Allegri multato dopo la lite con Oriali, tifosi bloccati al rientro

Doppio caso in Supercoppa: Allegri evita lo stop, i tifosi rimangono bloccati
'Tuttosport' oggi in edicola dedica un articolo al doppio caso nato post Supercoppa Italiana a Riad: il finale della lite Allegri-Oriali e il caos per i tifosi italiani in aeroporto al rientro dall'Arabia Saudita
L'edizione odierna di 'Tuttosport' dedica un articolo al finale della lite nata tra l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri e il collaboratore di Antonio Conte Gabriele Oriali. Nella giornata di ieri è arrivata la decisione del giudice sportivo sugli episodi accaduti giovedì sera, durante la prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025 a Riad tra Napoli e Milan.

Finisce il caso Allegri-Oriali: nessuna squalifica per Max

Come volevasi dimostrare, non è arrivata nessuna squalifica per l'allenatore toscano, ma solo una multa da 10 mila euro. Come scrive il quotidiano torinese, fin da subito "c'è stato il sentore che il giudice sportivo non avrebbe comminato un provvedimento più grave rispetto alla multa (seppur salata) visto che si trattava di un episodio di campo che, lo ricordiamo, non nasce da un raptus di Allegri verso Oriali, ma ha la sua genesi nel comportamento del dirigente del Napoli verso la panchina milanista dopo alcune proteste vibranti".

Lato Milan, sia Massimiliano Allegri che la società in toto non si aspettavano nulla di più rispetto a una multa, seppur salata. Come sottolinea 'Tuttosport' Max Rimane il leader di questo gruppo rossonero e ha tutto il supporto del mondo Milan alle sue spalle, nonostante le due espulsioni ricevute in campionato.

Supercoppa, che problemi al ritorno in Italia

'Tuttosport' continua il suo articolo parlando di un altro caso che ha interessato la Supercoppa Italiana, questa volta non in campo, ma in aeroporto. Infatti, nella giornata di ieri, circa 130 dei 200 tifosi accompagnati dalla Lega a Riad con un volo charter hanno vissuto un vero calvario al rientro: sbarcati a Napoli senza intoppi i sostenitori partenopei, i passeggeri diretti a Milano sono invece rimasti bloccati per ore dalla Polizia di Frontiera per irregolarità nei documenti di volo.

Il ritardo ha costretto l'equipaggio a fermarsi per il rispetto delle ore di riposo previste, obbligando così i tifosi del Nord a rientrare autonomamente, anticipando le spese. La Lega Serie A ha assicurato il rimborso totale dei costi sostenuti e, come forma di compensazione, offrirà anche un abbonamento annuale a Dazn e un biglietto per una prossima gara casalinga della propria squadra del cuore.

