Prima pagina Tuttosport: “Gli insulti a Oriali, solo una multa per Allegri”

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 21 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la vittoria della Juventus contro la Roma. Juve così puoi crederci. Baroni si aggrappa al Cholito. La Fiorentina sceglie Paratici. Gli insulti a Oriali, solo una multa per Allegri. Coppa D'Africa, il Marocco vuole stupire. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
