Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Asse Milan-Chelsea per Disasi”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 21 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 21 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Serie A. Arriva la Juve. Vittoria cruciale contro la Roma. Inter c'è un problema. Supercoppa, finale tra Napoli e Bologna. Asse Milan-Chelsea per Disasi. Fullkrug in arrivo. Paratici vede la Fiorentina. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
