Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Asse Milan-Chelsea per Disasi'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 21 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 21 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Serie A. Arriva la Juve. Vittoria cruciale contro la Roma. Inter c'è un problema. Supercoppa, finale tra Napoli e Bologna. Asse Milan-Chelsea per Disasi. Fullkrug in arrivo. Paratici vede la Fiorentina. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

