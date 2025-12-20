Lite Allegri-Oriali, Max se la ride: multa da 10 mila euro, niente squalifica

Dopo il duro comunicato del Napoli, in cui il club azzurro auspicava in una punizione maggiore per il tecnico, la situazione si è risolta con una multa per Max. Nei giorni scorsi, anche il Presidente Federale Gabriele Gravina si era espresso sulla questione: "Stiamo parlando di una figuraccia. Le sanzioni si applicano in caso di violazione del regolamento sportivo. Qui credo si tratti di un fatto culturale, bisogna riacquistare il senso dell'educazione. Purtroppo offendere sta diventando quasi normale, i movimenti delle panchine sono inguardabili e si è convinti che più si urla in panchina più si possano condizionare le decisioni di campo".