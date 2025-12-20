Pianeta Milan
Ecco la decisione del giudice sportivo: per Allegri niente squalifica dopo la lite con Oriali

Lite Allegri-Oriali, Max se la ride: multa da 10 mila euro, niente squalifica
Allegri può sorridere: nessuna squalifica dopo la lite con Oriali. Il giudice sportivo gli ha comminato una multa da 10 mila euro. Ecco le ultime sullo scontro di Napoli-Milan
Redazione

Niente squalifica per Massimiliano Allegri dopo gli episodi avvenuti durante la prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025 contro il Napoli. Dopo l'acceso scontro con Lele Oriali, collaboratore di Antonio Conte, la Lega ha reso nota la pena comminata all'allenatore rossonero.

Lite Allegri-Oriali, solo una multa per l'allenatore del Milan

—  

Si tratta di una multa da 10 mila euro, "per avere, nel corso del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive", si legge nel comunicato del giudice sportivo.

Dopo il duro comunicato del Napoli, in cui il club azzurro auspicava in una punizione maggiore per il tecnico, la situazione si è risolta con una multa per Max. Nei giorni scorsi, anche il Presidente Federale Gabriele Gravina si era espresso sulla questione: "Stiamo parlando di una figuraccia. Le sanzioni si applicano in caso di violazione del regolamento sportivo. Qui credo si tratti di un fatto culturale, bisogna riacquistare il senso dell'educazione. Purtroppo offendere sta diventando quasi normale, i movimenti delle panchine sono inguardabili e si è convinti che più si urla in panchina più si possano condizionare le decisioni di campo".

