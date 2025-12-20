Ampio spazio concesso al Milan quest'oggi sui quotidiani - sportivi e non- in edicola. Non poteva essere altrimenti, viste le numerose notizie in ambito mercato: Thiago Silva arriva? Ma a scuotere la mattinata sono state le clamorose dichiarazioni di Theo Hernandez, ex calciatore e capitano del Milan. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA