Ordine: “Milan, limiti di rosa. Se il club dovesse denunciare la mancanza di risorse finanziarie …”

Il giornalista Franco Ordine ha parlato anche del Milan nel suo editoriale per 'Il Giornale'. I limiti della rosa e il mercato. L'estratto delle sue parole
"Benedetta Supercoppa d'Italia". Il giornalista Franco Ordine ha scritto un editoriale per 'Il Giornale' parlando del prossimo futuro del Milan. "Benedetta perché appena mancano all'appello uno, due, magari anche tre titolari, e si abbassa il tasso di concentrazione collettiva, i limiti della rosa risultano evidenti e per Allegri sono dolori".

Il giornalista continua con la sua analisi: "E infatti De Winter segnala subito i limiti della propria categoria cedendo tutti i duelli a Hojlund mentre al rendiconto del primo tempo, Nkunku spedisce in curva la palletta del possibile 1 a 0 svuotando l'attacco senza Leao".

Poi un parere sul calciomercato: "Se il club dovesse denunciare la mancanza di risorse finanziarie per far salire il livello dei rinforzi, allora la responsabilità del management sarebbe doppia perché in ballo c'è la qualificazione alla prossima Champions. Per questo Allegri parla di piazzamento salvavita per il Milan del prossimo 2026". Vedremo quali saranno i colpi sul calciomercato dei rossoneri.

