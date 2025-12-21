Il giornalista Franco Ordine ha parlato anche del Milan nel suo editoriale per 'Il Giornale'. I limiti della rosa e il mercato. L'estratto delle sue parole

"Benedetta Supercoppa d'Italia". Il giornalista Franco Ordine ha scritto un editoriale per 'Il Giornale' parlando del prossimo futuro del Milan. "Benedetta perché appena mancano all'appello uno, due, magari anche tre titolari, e si abbassa il tasso di concentrazione collettiva, i limiti della rosa risultano evidenti e per Allegri sono dolori".