Come scrive 'Il Corriere dello Sport', il direttore sportivo rossonero Igli Tare starebbe provando a convincere Mike Maignan a firmare il rinnovo con il Milan. Secondo il quotidiano non sarebbe un compito facile, ma sia il DS che Allegri sarebbero al lavoro. L'estremo difensore del Milan starebbe lavorando benissimo insieme al nuovo preparatore Filippi e avrebbe ritrovato entusiasmo. Due motivi in più per sperare nel possibile rinnovo rinnovo. Le prossime settimane potrebbe essere decisive, visto che il Milan non vorrebbe perdere a zero Maignan.