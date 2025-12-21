Pianeta Milan
Tare lavora per il rinnovo di Maignan: il Milan può sperare per due motivi

Il Milan continua il lavoro sul mercato: occhio anche al possibile rinnovo di Mike Maignan. Tare lavora. Due motivi per sperare. I dettagli da 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Continuano le voci di calciomercato sul Milan: oltre al prossimo arrivo in attacco, ovvero Fullkrug, il club sarebbe impegnato anche in difesa. Tanti nomi in queste ultime ore. Non solo nuovi acquisti, la dirigenza rossonera potrebbe pensare ai possibili rinnovi dei giocatori più importanti del club.

Calciomercato Milan, le ultime sul rinnovo di Maignan

Di recente è arrivata l'ufficialità per Alexis Saelemaekers, ma il lavoro del club è tutto fuorché finito. Il giocatore in scadenza a giugno 2026 è Mike Maignan. Il portiere ha di recente glissato sul possibile rinnovo, ma il Milan deve decidere cosa fare in fretta, visto che rischia di perdere il francese a zero.

Come scrive 'Il Corriere dello Sport', il direttore sportivo rossonero Igli Tare starebbe provando a convincere Mike Maignan a firmare il rinnovo con il Milan. Secondo il quotidiano non sarebbe un compito facile, ma sia il DS che Allegri sarebbero al lavoro. L'estremo difensore del Milan starebbe lavorando benissimo insieme al nuovo preparatore Filippi e avrebbe ritrovato entusiasmo. Due motivi in più per sperare nel possibile rinnovo rinnovo. Le prossime settimane potrebbe essere decisive, visto che il Milan non vorrebbe perdere a zero Maignan

