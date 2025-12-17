A Mike Maignan, portiere rossonero, nella conferenza stampa di presentazione di Napoli-Milan di Supercoppa Italiana avvenuta in mattinata all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita), sono stati chiesti lumi sul suo futuro. Ecco la sua risposta
Il Napoli di Antonio Conte e il Milan di Massimiliano Allegri si sfideranno domani, giovedì 18 dicembre, alle 20:00 ora italiana, all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) per la prima semifinale della Supercoppa Italiana. E stamattina, il tecnico livornese e il portiere e capitano Mike Maignan hanno parlato del match - direttamente dall'Arabia - nel corso della consueta conferenza stampa di presentazione del giorno della vigilia.
Maignan, quale futuro? La risposta alla vigilia di Napoli-Milan
Maignan, tra i tanti temi trattati, ha anche fornito una risposta - a dire il vero piuttosto vaga - ad una domanda sul suo futuro professionale. Come noto, infatti, il contratto dell'ex Lille e PSG con il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno 2026 e, qualora non dovesse arrivare il rinnovo entro qualche mese, al termine di questa stagione l'estremo difensore titolare della Nazionale della Francia sarà libero, a parametro zero, sul mercato.