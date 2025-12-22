Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli-Bologna, a Riyadh una Supercoppa da 11 milioni”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 22 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 22 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Napoli-Bologna, finale della Supercoppa Italiana in programma stasera, alle 20:00 ora italiana, all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) tra gli azzurri di Antonio Conte e i rossoblu di Vincenzo Italiano. Si assegna il primo trofeo stagionale e David Neres, in un'intervista in esclusiva con il quotidiano romano, afferma come lo meritino i partenopei.

Si parla, poi, delle partite della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatesi nella giornata di ieri. Colpi esterni di Torino e Atalanta, vittorie per 1-0, sui campi di Sassuolo e Genoa; pareggio (2-2) in Sardegna tra Cagliari e Pisa. Ma, soprattutto, la prima vittoria in campionato della Fiorentina: al 'Franchi', Udinese demolita per 5-1.

I viola stanno per chiudere la trattativa con Fabio Paratici: l'area tecnica del club sarà affidata all'ex dirigente della Juventus. A proposito dei bianconeri: da quando è arrivato Luciano Spalletti in panchina, hanno conquistato 14 punti in 7 partite. Ora la 'Vecchia Signora' proverà a fare filotto, rimontando fino alle prime posizioni in classifica, nelle successive 5 contro Pisa, Lazio, Sassuolo, Cremonese e Cagliari.

