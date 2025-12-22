Si parla, poi, delle partite della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatesi nella giornata di ieri. Colpi esterni di Torino e Atalanta , vittorie per 1-0 , sui campi di Sassuolo e Genoa ; pareggio ( 2-2 ) in Sardegna tra Cagliari e Pisa . Ma, soprattutto, la prima vittoria in campionato della Fiorentina : al 'Franchi', Udinese demolita per 5-1 .

I viola stanno per chiudere la trattativa con Fabio Paratici: l'area tecnica del club sarà affidata all'ex dirigente della Juventus. A proposito dei bianconeri: da quando è arrivato Luciano Spalletti in panchina, hanno conquistato 14 punti in 7 partite. Ora la 'Vecchia Signora' proverà a fare filotto, rimontando fino alle prime posizioni in classifica, nelle successive 5 contro Pisa, Lazio, Sassuolo, Cremonese e Cagliari.