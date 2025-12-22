Manca da definire la cifra del diritto di riscatto che il Milan avrà al termine di questa stagione. Per la 'rosea', Füllkrug ha fatto sapere al West Ham che non intende più tornare a Londra e pertanto, sta premendo affinché la cifra per il riscatto del suo cartellino a titolo definitivo sia bassa. Molto inferiore ai 13 milioni di euro dei quali si è inizialmente parlato. Se i contratti saranno sistemati oggi, è possibile che il calciatore arrivi in città già stasera o domani mattina.

Milan-Genoa per il suo debutto in rossonero — Secondo il quotidiano sportivo nazionale, infatti, l'idea del Milan è quella di fargli sostenere le visite mediche prima di Natale o subito dopo e poi di farlo allenare con la squadra. È possibile con il nulla osta che il West Ham concederà. Ovviamente, non potrà essere tesserato prima del 2 gennaio 2026, alla riapertura ufficiale del calciomercato: per Füllkrug, dunque, si va verso il debutto in Milan-Genoa dell'8 gennaio 2026.

Füllkrug, che ha le caratteristiche che servivano ad Allegri (tiene palla e fa salire la squadra, è bravo nel gioco aereo, ha fisico e centimetri), consentirà a Santiago Giménez di rientrare con calma. Dopo l'operazione alla caviglia, il 'Bebote' starà fuori 6-8 settimane. Per la 'rosea', vorrebbe trovare una formazione che scommetta su di lui, magari prendendolo in prestito, ma anche se qualche club tedesco ha chiesto informazioni, è difficile che vada via entro la chiusura del calciomercato invernale. Più facile che recuperi a Milanello e poi si giochi in rossonero le sue chance di andare ai Mondiali.