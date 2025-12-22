Gli effetti si vedono anche sul campo: netta ripresa rispetto all'ultima, brutta annata. Decisivo, secondo il quotidiano generalista, il 'patto estivo' con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri e con il nuovo preparatore dei portieri Claudio Filippi , che con Maignan hanno subito trovato una bella sintonia. In estate lo hanno convinto a non trasferirsi più al Chelsea ed a restare in rossonero. Ci riproveranno.

Anche i compagni stanno provando a convincerlo a rimanere e il direttore sportivo Igli Tare, ben sapendo che sarà un'impresa ardua, non vuole lasciare nulla d'intentato. Motivo per cui si sta guardando intorno alla ricerca di altri portieri. Per il 'Corriere della Sera', al Milan piacciono in particolare Zion Suzuki (Parma), Elia Caprile (Cagliari), Noah Atubolu (Friburgo) e Hugo (Corinthians). Occhio, però, alla soluzione 'interna': Lorenzo Torriani, classe 2005 e terzo portiere rossonero dietro Pietro Terracciano, infatti, piace ad Allegri.