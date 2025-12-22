Pianeta Milan
Rinnovo Maignan, dialogo aperto ma esito incerto: il Milan pensa a questi portieri. Con una sorpresa

Il Milan e Mike Maignan, suo portiere titolare e capitano, sono in contatto per parlare del rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Sembra difficile però che si possa arrivare alla firma. Ecco chi potrebbe arrivare al posto del francese
Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando del Milan, ha dedicato un breve approfondimento al possibile rinnovo del contratto di Mike Maignan con il club di Via Aldo Rossi. Sebbene il dialogo tra Milan e Maignan per il contratto del portiere, attualmente in scadenza il 30 giugno 2026, sia ripreso, le chance - infatti - che si possa giungere ad una fumata bianca tra le parti ad oggi restano basse.

Questo, secondo il 'CorSera', perché gli agenti di Maignan spingono per un suo trasferimento a parametro zero nella Premier League inglese, campionato dove il loro assistito potrebbe percepire uno stipendio da top player, ben più alto dei 5 milioni di euro netti a stagione più bonus offerti dal Milan. C'è da sottolineare, però, un aspetto: rispetto a qualche mese fa, Maignan è più sereno e più 'coinvolto' nel progetto Milan.

Gli effetti si vedono anche sul campo: netta ripresa rispetto all'ultima, brutta annata. Decisivo, secondo il quotidiano generalista, il 'patto estivo' con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri e con il nuovo preparatore dei portieri Claudio Filippi, che con Maignan hanno subito trovato una bella sintonia. In estate lo hanno convinto a non trasferirsi più al Chelsea ed a restare in rossonero. Ci riproveranno.

Anche i compagni stanno provando a convincerlo a rimanere e il direttore sportivo Igli Tare, ben sapendo che sarà un'impresa ardua, non vuole lasciare nulla d'intentato. Motivo per cui si sta guardando intorno alla ricerca di altri portieri. Per il 'Corriere della Sera', al Milan piacciono in particolare Zion Suzuki (Parma), Elia Caprile (Cagliari), Noah Atubolu (Friburgo) e Hugo (Corinthians). Occhio, però, alla soluzione 'interna': Lorenzo Torriani, classe 2005 e terzo portiere rossonero dietro Pietro Terracciano, infatti, piace ad Allegri.

