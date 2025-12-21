Pianeta Milan
Ravezzani controcorrente: “Milan, non capisco la ricerca del difensore. L’emergenza assoluta …”

Il giornalista Fabio Ravezzani ha scritto sui social il suo pensiero sul calciomercato del Milan andando controcorrente. Ecco perché dal suo post su X
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan potrebbe cercare qualche colpo durante la prossima sessione di calciomercato. Si parla tanto di un possibile innesto in attacco, ma non solo. Il piano del Milan, infatti, sarebbe quello di chiudere un difensore centrale nei primi giorni del mercato invernale, questo per dare una soluzione in più ad Allegri subito. Il giornalista Fabio Ravezzani ha scritto un post sul social X dicendo la sua sul calciomercato del Milan. Il Diavolo ha bisogno di un centrale di difesa? La risposta di Ravezzani.

"Mercato Milan. L’emergenza assoluta è in attacco. Non capisco la ricerca di un altro difensore se hai i soldi contati. De Winter ha fatto male, certo, ma resta una riserva e prendere un altro panchinaro senza Coppe non ha molto senso. Meglio investire il poco che c’è su un bomber".

Questo il parere di Ravezzani. Vedremo se ci sarà un ulteriore colpo in attacco oltre al probabile arrivo di Fullkrug dal West Ham.

