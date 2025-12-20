Oltre all'attacco, dove l'obiettivo è schierare Pulisic e Leao insieme, c'è il problema della difesa. La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, hanno subito sei gol nelle ultime tre partite: numeri non proprio positivi. Contro il Napoli, l'assenza di Matteo gabbia, vero e proprio pilastro rossonero, ha messo in luce le difficoltà del giovane De Winter, arrivato in estate. Il giovane ha sofferto chiaramente Hojlund e, con la presenza di Odogu in panchina, il Milan si ritrova a pensare anche ad un possibile innesto in difesa.