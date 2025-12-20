Oltre all'attacco, dove l'obiettivo è schierare Pulisic e Leao insieme, c'è il problema della difesa. La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, hanno subito sei gol nelle ultime tre partite: numeri non proprio positivi. Contro il Napoli, l'assenza di Matteo gabbia, vero e proprio pilastro rossonero, ha messo in luce le difficoltà del giovane De Winter, arrivato in estate. Il giovane ha sofferto chiaramente Hojlund e, con la presenza di Odogu in panchina, il Milan si ritrova a pensare anche ad un possibile innesto in difesa.
Uno dei nomi più chiacchierati ultimamente è quello di Thiago Silva, ma il suo ritorno al Milan non avverrà: il brasiliano è vicino al ritorno al Porto. Occhi puntati invece su Niklas Sule, colonna del Borussia Dortmund in scadenza il prossimo 30 giugno.
Occhi anche in Inghilterra, con Alex Disasi del Chelsea, centrale classe '98 già accostato precedentemente ai colori rossoneri. Proposto anche Arnau Martinez, laterale del Girona: il giovane, ha solo 22 anni, piace molto alla dirigenza rossonera, ma la clausola di 14 milioni frena il Milan.
Parlando di prestiti, un nome che potrebbe essere caldo è quello di Joshua Zirkzee, ex Bologna, ma se ne riparlerebbe solo a fine gennaio, in caso rimanesse a Manchester. Le voci sul futuro in Christopher Nkunku invece sono sempre più insistenti, ma attualmente, sempre secondo la Gazzetta, di concreto c'è veramente poco.
