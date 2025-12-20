Pianeta Milan
Calciomercato Milan: Fullkrug ad un passo, ma occhio anche alla difesa

Il calciomercato si sta avvicinando, e l Milan è al lavoro: Fullkrug vicino all'arrivo in rossonero, ma non è l'unico nome...
Milan, Fullkrug potrebbe essere davvero il bomber giusto per una squadra la secondo posto in classifica? Questa è la domanda che si stanno facendo ultimamente. L'attaccante tedesco classe '93, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport, sarebbe ad un passo dal vestire la maglia del Milan. Nella giornata di lunedì è atteso lo scambio di documenti con il West Ham, chiudendo successivamente l'operazione.

Calciomercato Milan, i nomi

Una soluzione d'emergenza presa dalla dirigenza poco dopo l'operazione di Santiago Gimenez, fuori per diversi mesi. La partita contro il Napoli in Supercoppa ha messo in forte evidenza come al Milan serva quella punta in più per affrontare il resto della stagione , ancora molto lunga.

Oltre all'attacco, dove l'obiettivo è schierare Pulisic e Leao insieme, c'è il problema della difesa. La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, hanno subito sei gol nelle ultime tre partite: numeri non proprio positivi. Contro il Napoli, l'assenza di Matteo gabbia, vero e proprio pilastro rossonero, ha messo in luce le difficoltà del giovane De Winter, arrivato in estate. Il giovane ha sofferto chiaramente Hojlund e, con la presenza di Odogu in panchina, il Milan si ritrova a pensare anche ad un possibile innesto in difesa.

Uno dei nomi più chiacchierati ultimamente è quello di Thiago Silva, ma il suo ritorno al Milan non avverrà: il brasiliano è vicino al ritorno al Porto. Occhi puntati invece su Niklas Sule, colonna del Borussia Dortmund in scadenza il prossimo 30 giugno.

Occhi anche in Inghilterra, con Alex Disasi del Chelsea, centrale classe '98 già accostato precedentemente ai colori rossoneri. Proposto anche Arnau Martinez, laterale del Girona: il giovane, ha solo 22 anni, piace molto alla dirigenza rossonera, ma la clausola di 14 milioni frena il Milan.

Parlando di prestiti, un nome che potrebbe essere caldo è quello di Joshua Zirkzee, ex Bologna, ma se ne riparlerebbe solo a fine gennaio, in caso rimanesse a Manchester. Le voci sul futuro in Christopher Nkunku invece sono sempre più insistenti, ma attualmente, sempre secondo la Gazzetta, di concreto c'è veramente poco.

