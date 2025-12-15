Il noto esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha voluto spendere alcune parole sul probabile ritorno al Milan di Thiago Silva: quante possibilità ci sono?

Ieri l'ex difensore del Milan Thiago Silva ha giocato ufficialmente la sua ultima partita con il Fluminense. Negli ultimi tempi si è parlato di un desiderio del difensore brasiliano: fare ritorno in Europa per stare più vicino alla sua famiglia . Nonostante le varie voci che lo vedevano vicino ad un ritorno al Milan, il noto esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha riferito che le possibilità sono basse. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, Romano su Thiago Silva

"Continuo a confermarvi quanto non risulti in questo momento un discorso in piedi tra il Milan e Thiago Silva: oggi risulta che ieri Thiago, dopo la partita col suo Fluminense, abbia comunicato ai compagni, anche in lacrime, che andrà via. Nonostante l’intenzione del suo club di non lasciarlo andare Thiago è stato chiaro e ha chiesto di andare per essere più vicino alla sua famiglia, che per larga parte del tempo vive a Londra. Ad oggi non mi risulta che Thiago Silva stia parlando con club italiani.