Il Milan deve assolutamente trovare un nuovo guardiano della porta, e ha 'soli' sette mesi di tempo per farlo. La tematica del portiere, in questi ultimi tempi, è sempre stata delicata in casa Milan. Il tutto è partito da quando le trattative per il rinnovo di Mike Maignan, in rossonero dal 2021, si sono 'raffreddate' e, ad oggi, i rossoneri si ritrovano con il portiere in scadenza a giugno, proprio come successo con Gigio Donnarumma. I nomi in casa rossonera sono questi, attualmente: Terracciano e il giovane Torriani, elemento molto interessante ma con pochissima esperienza ad alti livelli.