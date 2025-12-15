Il calciomercato per il Milan è un tema molto delicato. Tra i vari nomi che stanno girando in orbita rossonera, risaltano Vlahovic e Fullkrug: ecco la situazione al giorno d'oggi

Il calciomercato in via Aldo Rossi è un tema molto delicato. Come sappiamo, al Milan servono alcuni rinforzi, uno dei quali in attacco. Ad oggi, la squadra allenata da Massimiliano Allegri non ha una vera e propria punta di riferimento. Con Santiago Gimenez out ancora per molto, dato che sta prendendo in considerazione l'idea di operarsi per risolvere il problema alla caviglia, il Milan si ritrova senza una vera e propria punta. Alcuni dei nomi che stanno girando in orbita rossonera sono quelli di Niclas Fullkrug, attaccante del West Ham, e Dusan Vlahovic, attuale bomber della Juventus.