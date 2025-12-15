Pianeta Milan
Il calciomercato per il Milan è un tema molto delicato. Tra i vari nomi che stanno girando in orbita rossonera, risaltano Vlahovic e Fullkrug: ecco la situazione al giorno d'oggi
Alessia Scataglini
Il calciomercato in via Aldo Rossi è un tema molto delicato. Come sappiamo, al Milan servono alcuni rinforzi, uno dei quali in attacco. Ad oggi, la squadra allenata da Massimiliano Allegri non ha una vera e propria punta di riferimento. Con Santiago Gimenez out ancora per molto, dato che sta prendendo in considerazione l'idea di operarsi per risolvere il problema alla caviglia, il Milan si ritrova senza una vera e propria punta. Alcuni dei nomi che stanno girando in orbita rossonera sono quelli di Niclas Fullkrug, attaccante del West Ham, e Dusan Vlahovic, attuale bomber della Juventus.

Secondo quanto riferito da Orazio Accomando, giornalista di Sportmediaset e telecronista per DAZN, il nome di Fullkrug è quello più quotato per gennaio ma, attenzione a Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, si sa, piace molto a Massimiliano Allegri, e i rossoneri vorrebbero tentare di portarlo a Milano durante il calciomercato estivo, così da regalare ad Allegri un suo 'pupillo'. Ecco, di seguito, le parole di Accomando:

"Milan, sguardo proiettato al futuro. Füllkrug nome concreto per gennaio. I rossoneri tra le squadre più interessate a Dusan Vlahovic per giugno."

