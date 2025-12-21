Pianeta Milan
Gabbia è troppo sottovalutato: è uno dei giocatori più importanti del Milan. I motivi
Matteo Gabbia non ha preso parte alla sfida tra Napoli e Milan per l'infortunio al ginocchio. Il difensore resta fondamentale per i rossoneri di Max Allegri. Ecco l'analisi
Emiliano Guadagnoli
Milan, Gabbia è uno dei giocatori più importanti della rosa rossonera. Questa ormai è una certezza. Il difensore è stato un grande 'colpo' di calciomercato delle ultime stagioni, chiamiamolo così. Si perché da quando è tornato dal prestito dal Villarreal per coprire i buchi in difesa visti i tanti infortuni, Gabbia è cresciuto sempre di più e in modo costante. Prima come alternativa dalla panchina, poi dalla scorsa stagione come una delle opzioni da titolare per il Diavolo. Si perché già con Fonseca stava iniziando a dare segnali importanti (vi ricordate del derby?).

Milan, l'assenza di Gabbia pesa come un macigno

Dopo la cessione estiva di Malick Thiaw al Newcastle, Gabbia è diventato titolare fisso di Allegri e il leader indiscusso del reparto. In rosa, a meno di un colpo di mercato a gennaio prossimo, non c'è nessuno che possa fare il lavoro di Gabbia in difesa. Il difensore è l'unico che può giocare al centro del reparto a tre di Allegri con prestazioni di assoluto livello. Contro il Sassuolo si è fatto battere dalla velocità di Koné, ma è uno dei pochissimi errori di questo inizio di campionato.

De Winter non è pronto per prendere il suo posto, e lo si è visto in Coppa Italia contro la Lazio e in Supercoppa Italiana contro il Napoli. Hojlund, infatti, ha vinto il confronto con il belga. La difesa del Milan ha sentito pesantemente l'assenza del suo leader sia nella ripresa contro il Sassuolo sia contro il Napoli. Gabbia non permette all'attaccante di girarsi in quel modo e di avere così il controllo alle spalle della porta. Per questo in vista del Verona, il recupero del problema al ginocchio di Gabbia è più che fondamentale. Spesso se ne parla poco ed è troppo sottovalutato, ma Gabbia ormai è uno dei giocatori più importanti del Milan, senza discussioni.

