De Winter non è pronto per prendere il suo posto, e lo si è visto in Coppa Italia contro la Lazio e in Supercoppa Italiana contro il Napoli. Hojlund, infatti, ha vinto il confronto con il belga. La difesa del Milan ha sentito pesantemente l'assenza del suo leader sia nella ripresa contro il Sassuolo sia contro il Napoli. Gabbia non permette all'attaccante di girarsi in quel modo e di avere così il controllo alle spalle della porta. Per questo in vista del Verona, il recupero del problema al ginocchio di Gabbia è più che fondamentale. Spesso se ne parla poco ed è troppo sottovalutato, ma Gabbia ormai è uno dei giocatori più importanti del Milan, senza discussioni.