Napoli-Milan 2-0, una prova sottotono dei rossoneri specialmente nel secondo tempo in cui, sotto di una rete, il Diavolo non ha creato pericoli a Milinkovic-Savic e alla difesa di Antonio Conte. I rossoneri continuano a subire gol con dei buchi difensivi che iniziano a preoccupare. Visto l'infortunio al ginocchio che ha messo ko Gabbia contro il Sassuolo, col Napoli ha giocato di nuovo De Winter al centro della difesa rossonera con una prestazione estremamente insufficiente. Ecco le pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>>