Ottimo primo tempo, poi… Analisi Napoli-Milan 2-0: gol per colpa solo di…

Nonostante il risultato di Napoli-Milan dica 2-0 per i partenopei, la prova dei rossoneri ieri non è stata affatto malvagia. Anzi, soprattutto nel primo tempo gli uomini di Massimiliano Allegri erano in perfetto controllo della partita e avevano creato vari pericoli. Alcuni errori individuali, in particolare di Koni De Winter, hanno però rovinato la partita. Su entrambi i gol il belga classe 2002 è colpevole senza ombra di dubbio. A questo, va aggiunta la mancata reazione del Milan allo svantaggio. La conferma di tutto ciò arriva dall'analisi tattica in compagnia del nostro match analyst Davide Flore, che ci spiega cosa il Milan ha fatto bene e cosa, invece, non ha funzionato.