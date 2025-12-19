LEGGI ANCHE: “Milan pronto all’assalto finale per Füllkrug”: le parole dell’esperto. “Sull’erede di Maignan …” >>>
Cosa succederà ora? Chinè chiederà a Gerardo Mastrandrea, il Giudice Sportivo di Serie A, di infliggere una sanzione ad Allegri. Il Codice prevede o una multa o una squalifica da scontare in campionato. Sembra che l'allenatore livornese possa cavarsela con una sanzione pecuniaria, ma tanto dipenderà da quello che gli ispettori hanno riportato nel dettaglio. La posizione del Napoli è chiara, denunciata in un comunicato ufficiale diramata in mattinata: parla di "aggressione totalmente fuori controllo" e chiede giustizia. Domani la verità con le comunicazioni del Giudice.
