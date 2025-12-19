Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Allegri, sanzione in vista per l’attacco ad Oriali durante Napoli-Milan: cosa rischia il tecnico

ULTIME MILAN NEWS

Allegri, sanzione in vista per l’attacco ad Oriali durante Napoli-Milan: cosa rischia il tecnico

Allegri, sanzione in vista per l'attacco ad Oriali durante Napoli-Milan: cosa rischia il tecnico
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, sarà sanzionato dal Giudice Sportivo di Serie A per gli insulti a Gabriele Oriali, dirigente del Napoli, ieri sera in occasione della semifinale della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita)
Daniele Triolo Redattore 

Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it', Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, riceverà una sanzione per l'attacco verbale a Gabriele Oriali, coordinatore tecnico-sportivo del Napoli, avvenuto ieri sera, all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita), durante la semifinale della Supercoppa Italiana vinta 2-0 dagli azzurri di Antonio Conte con i gol di David Neres e Rasmus Højlund.

Napoli-Milan, Allegri vs Oriali: paga (in tutti i sensi) il tecnico rossonero

—  

Nonostante nel referto arbitrale non vi sia scritto nulla in proposito, sono stati gli ispettori federali a fare chiarezza. Già nella notte, ha scritto la versione online della 'rosea', Giuseppe Chinè, Procuratore della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio), ha potuto leggere il rapporto dei suoi ispettori. Il referto consegnato a Chinè, che ha reso di fatto inutile l'utilizzo della prova tv per Allegri, parlerebbe di offese personali ripetute nei confronti di Oriali.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: “Milan pronto all’assalto finale per Füllkrug”: le parole dell’esperto. “Sull’erede di Maignan …” >>>

Cosa succederà ora? Chinè chiederà a Gerardo Mastrandrea, il Giudice Sportivo di Serie A, di infliggere una sanzione ad Allegri. Il Codice prevede o una multa o una squalifica da scontare in campionato. Sembra che l'allenatore livornese possa cavarsela con una sanzione pecuniaria, ma tanto dipenderà da quello che gli ispettori hanno riportato nel dettaglio. La posizione del Napoli è chiara, denunciata in un comunicato ufficiale diramata in mattinata: parla di "aggressione totalmente fuori controllo" e chiede giustizia. Domani la verità con le comunicazioni del Giudice.

Leggi anche
Milan, operazione riuscita per Giménez: il comunicato ufficiale dei rossoneri
Mauro dopo Napoli-Milan: “Maignan sbaglia sui due gol. Ma è un grande portiere. Può...

© RIPRODUZIONE RISERVATA