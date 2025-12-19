Napoli-Milan, Allegri vs Oriali: paga (in tutti i sensi) il tecnico rossonero

Nonostante nel referto arbitrale non vi sia scritto nulla in proposito, sono stati gli ispettori federali a fare chiarezza. Già nella notte, ha scritto la versione online della 'rosea', Giuseppe Chinè, Procuratore della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio), ha potuto leggere il rapporto dei suoi ispettori. Il referto consegnato a Chinè, che ha reso di fatto inutile l'utilizzo della prova tv per Allegri, parlerebbe di offese personali ripetute nei confronti di Oriali.