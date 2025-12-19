Calciomercato Milan, stretta finale per Füllkrug in attacco

"Il Milan è pronto all’assalto finale per Fülkrug. Ormai è lui il principale obiettivo per rafforzare un reparto nel quale la necessità è diventata assoluta anche alla luce dell’infortunio di Santiago Giménez, che si è operato alla caviglia e starà fuori per un periodo di almeno due-tre mesi", ha esordito Ceccarini.