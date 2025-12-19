Pianeta Milan
“Milan pronto all’assalto finale per Füllkrug”: le parole dell’esperto. “Sull’erede di Maignan …”

Niclas Füllkrug, centravanti tedesco classe 1993 in uscita dagli inglesi del West Ham, si avvicina al Milan per l'imminente sessione invernale di calciomercato. Ecco le ultime news, anche sul portiere Mike Maignan ed i suoi potenziali sostituti
Niccolò Ceccarini, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha fornito - nel suo consueto editoriale per 'TuttoMercatoWeb' - gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa che dovrebbe portare Niclas Füllkrug, centravanti tedesco classe 1993, dal West Ham al Milan alla riapertura della finestra trasferimenti.

Calciomercato Milan, stretta finale per Füllkrug in attacco

"Il Milan è pronto all’assalto finale per Fülkrug. Ormai è lui il principale obiettivo per rafforzare un reparto nel quale la necessità è diventata assoluta anche alla luce dell’infortunio di Santiago Giménez, che si è operato alla caviglia e starà fuori per un periodo di almeno due-tre mesi", ha esordito Ceccarini.

"Igli Tare ha avviato da tempo i contatti con l’entourage di Fülkrug, che ha dato la sua disponibilità al trasferimento. Si stanno infatti definendo i termini economici relativi all’ingaggio così come è in fase molto avanzata la trattativa con il West Ham. Il Milan punta a un prestito secco ma magari potrebbe anche valutare l’inserimento di un diritto di riscatto".

"Da capire se verrà fatto qualcosa anche in difesa"

"I rossoneri non vogliono perdere tempo e la loro intenzione è quella di trovare a breve un accordo per mettere Fulkrug a disposizione di Allegri già dai primi di gennaio. Da capire se verrà fatto qualcosa anche in difesa. Dovesse esserci l’opportunità per aggiungere un elemento di qualità a condizioni giuste il Milan non si tirerà certo indietro", l'opinione di Ceccarini.

Il quale, poi, ha chiosato parlando della situazione di Mike Maignan e sui suoi potenziali sostituti tra i pali della porta del Milan a partire dalla stagione 2026-2027. "Sul fronte del rinnovo di Maignan non si registrano ancora novità, per cui la dirigenza rossonera continua il suo giro d’orizzonte. Alla lista delle possibili alternative si sono aggiunti altri due profili. Il primo è quello di Robin Risser, classe 2004 del Lens, l’altro è Berke Özer, classe 2000 del Lille".

