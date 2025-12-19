"Igli Tare ha avviato da tempo i contatti con l’entourage di Fülkrug, che ha dato la sua disponibilità al trasferimento. Si stanno infatti definendo i termini economici relativi all’ingaggio così come è in fase molto avanzata la trattativa con il West Ham. Il Milan punta a un prestito secco ma magari potrebbe anche valutare l’inserimento di un diritto di riscatto".
"Da capire se verrà fatto qualcosa anche in difesa"—
"I rossoneri non vogliono perdere tempo e la loro intenzione è quella di trovare a breve un accordo per mettere Fulkrug a disposizione di Allegri già dai primi di gennaio. Da capire se verrà fatto qualcosa anche in difesa. Dovesse esserci l’opportunità per aggiungere un elemento di qualità a condizioni giuste il Milan non si tirerà certo indietro", l'opinione di Ceccarini.
Il quale, poi, ha chiosato parlando della situazione di Mike Maignan e sui suoi potenziali sostituti tra i pali della porta del Milan a partire dalla stagione 2026-2027. "Sul fronte del rinnovo di Maignan non si registrano ancora novità, per cui la dirigenza rossonera continua il suo giro d’orizzonte. Alla lista delle possibili alternative si sono aggiunti altri due profili. Il primo è quello di Robin Risser, classe 2004 del Lens, l’altro è Berke Özer, classe 2000 del Lille".
