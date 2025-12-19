Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, il Milan affonda per Kostic: c’è più di qualcosa che lo accomuna a Vlahovic

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, il Milan affonda per Kostic: c’è più di qualcosa che lo accomuna a Vlahovic

Milan, affondo con il Partizan per Kostic, il baby Vlahovic: le cifre dell'operazione
Andrej Kostic, classe 2007, centravanti montenegrino del Partizan, interessa molto al Milan per il calciomercato di gennaio. Le ultime news sul talento che può ricordare un po' Dusan Vlahovic e che viene dalla patria di Dejan Savicevic
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, per la sessione invernale di calciomercato, sia piombato su Andrej Kostic, classe 2007, centravanti montenegrino che, la passata estate, si è trasferito dal Buducnost al Partizan Belgrado. Nonostante la giovane età, Kostic ha già messo a segno 9 gol in 26 partite tra massimo campionato serbo, coppa nazionale, preliminari di Europa e Conference League, in soli 746' sul terreno di gioco: una rete ogni 82'.

Calciomercato Milan, Kostic in rossonero? Ecco quanto costerebbe

—  

Mica male, considerando che è stato titolare in 4 sole partite. Kostic, ha evidenziato la 'rosea', può giocare sia da prima sia da seconda punta: ha fisico (188 centimetri) e continua a crescere. Il 5 settembre scorso, in Italia-Montenegro Under 21 disputata a La Spezia, ha anche segnato.

LEGGI ANCHE

La trattativa per lui è avviata, ma non ancora chiusa. Nei prossimi giorni prima offerta del Milan al Partizan. Si parla di una valutazione tra i 5 e i 10 milioni di euro per il giocatore che, almeno inizialmente, dovrebbe passare dal Milan Futuro di Massimo Oddo in Serie D. Con la possibilità di farsi notare da Massimiliano Allegri per la Prima Squadra rossonera.

LEGGI ANCHE: Milan-Como a Perth (Australia): accettate tutte le condizioni della AFC. Persino questa! >>>

Montenegrino come l'ex rossonero Dejan Savicevic, Kostic - nel ruolo e nelle caratteristiche - ricorda Dusan Vlahovic della Juventus, il centravanti preferito da Allegri sin dalla scorsa estate di mercato, anch'egli cresciuto nel florido vivaio del Partizan prima di andare alla Fiorentina. In comune con Kostic c'è anche l’agente, Darko Ristic. E chissà che ...

Leggi anche
Un aiuto sulla fascia per Saelemaekers: l’ultima, stuzzicante, idea di mercato del Milan
Calciomercato Milan, ritorno di Thiago Silva è un’ipotesi concreta: parola...

© RIPRODUZIONE RISERVATA