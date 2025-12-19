La trattativa per lui è avviata, ma non ancora chiusa. Nei prossimi giorni prima offerta del Milan al Partizan. Si parla di una valutazione tra i 5 e i 10 milioni di euro per il giocatore che, almeno inizialmente, dovrebbe passare dal Milan Futuro di Massimo Oddo in Serie D. Con la possibilità di farsi notare da Massimiliano Allegri per la Prima Squadra rossonera.
LEGGI ANCHE: Milan-Como a Perth (Australia): accettate tutte le condizioni della AFC. Persino questa! >>>
Montenegrino come l'ex rossonero Dejan Savicevic, Kostic - nel ruolo e nelle caratteristiche - ricorda Dusan Vlahovic della Juventus, il centravanti preferito da Allegri sin dalla scorsa estate di mercato, anch'egli cresciuto nel florido vivaio del Partizan prima di andare alla Fiorentina. In comune con Kostic c'è anche l’agente, Darko Ristic. E chissà che ...
© RIPRODUZIONE RISERVATA