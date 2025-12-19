'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan , per la sessione invernale di calciomercato , sia piombato su Andrej Kostic , classe 2007 , centravanti montenegrino che, la passata estate, si è trasferito dal Buducnost al Partizan Belgrado . Nonostante la giovane età, Kostic ha già messo a segno 9 gol in 26 partite tra massimo campionato serbo, coppa nazionale, preliminari di Europa e Conference League, in soli 746' sul terreno di gioco: una rete ogni 82' .

Calciomercato Milan, Kostic in rossonero? Ecco quanto costerebbe

Mica male, considerando che è stato titolare in 4 sole partite. Kostic, ha evidenziato la 'rosea', può giocare sia da prima sia da seconda punta: ha fisico (188 centimetri) e continua a crescere. Il 5 settembre scorso, in Italia-Montenegro Under 21 disputata a La Spezia, ha anche segnato.