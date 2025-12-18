Calciomercato Milan, Thiago Silva è un'ipotesi concreta: le ultime

Uno dei nomi che nelle ultime settimane sta circolando con forza è quello di Thiago Silva, difensore brasiliano appena svincolato dal Fluminense. Dopo le importanti novità rivelate in giornata da 'ESPN Brasil', arrivano altre notizie importanti nell'ottica di un ritorno a Milano dell'ex Chelsea. Infatti, l'esperto di mercato Orazio Accomando scrive così su X: "Thiago Silva al Milan è un'ipotesi concreta. L’obiettivo di Thiago è arrivare in forma al Mondiale. Quello di Allegri è avere un difensore di grande esperienza che possa completare il reparto. Situazione da monitorare".