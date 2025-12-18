Calciomercato Milan, Thiago Silva è un'ipotesi concreta: le ultime

Pianeta Milan
Arrivano conferme sulla trattativa tra Milan e Thiago Silva. L'esperto di mercato Accomando scrive che si tratta di un'ipotesi concreta. Ecco le ultime sul possibile ritorno a Milano del difensore brasiliano
Nel prossimo calciomercato invernale, il Milan è pronto a rinforzare la squadra regalando a Massimiliano Allegri la miglior rosa possibile per competere fino alle ultime settimane della stagione. Come è noto, il club di Via Aldo Rossi interverrà a gennaio almeno in due reparti. Il primo, quello più scontato, è l'attacco, con Niclas Fullkrug, attaccante tedesco in uscita dal West Ham, in dirittura d'arrivo con la formula del prestito.

Ma il mercato rossonero non finirà qua. Il Diavolo è intenzionato anche ad aggiungere un difensore centrale al pacchetto difensivo di Massimiliano Allegri, visto anche il poco impiego di David Odogu.

Uno dei nomi che nelle ultime settimane sta circolando con forza è quello di Thiago Silva, difensore brasiliano appena svincolato dal Fluminense. Dopo le importanti novità rivelate in giornata da 'ESPN Brasil', arrivano altre notizie importanti nell'ottica di un ritorno a Milano dell'ex Chelsea. Infatti, l'esperto di mercato Orazio Accomando scrive così su X: "Thiago Silva al Milan è un'ipotesi concreta. L’obiettivo di Thiago è arrivare in forma al Mondiale. Quello di Allegri è avere un difensore di grande esperienza che possa completare il reparto. Situazione da monitorare".

