Calciomercato Milan, dal Brasile possibile svolta sul futuro di Thiago Silva

Uno dei nomi che più è circolato intorno al Milan nelle ultime settimane è quello di Thiago Silva, che da ieri è ufficialmente svincolato dopo le due stagioni in Brasile con la maglia del Fluminense. Secondo quanto scritto da 'ESPN Brasil' il difensore spera in un ritorno in Inghilterra, dove attualmente vive la famiglia. Oltre a ciò, aggiunge un dettaglio importante per quanto riguarda il Milan. ESPN, infatti, scrive sul proprio sito che l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri sembra aver aperto le porte al ritorno in rossonero di Thiago Silva.
