Calciomercato Milan, dal Brasile possibile svolta sul futuro di Thiago Silva

Calciomercato Milan, dal Brasile arrivano importanti novità sul futuro di Thiago Silva

'ESPN Brasil' annuncia un'importante novità sul futuro di Thiago Silva, che potrebbe chiudere il cerchio e tornare al Milan, dove rincontrerebbe il suo allenatore Massimiliano Allegri
Il calciomercato di gennaio si avvicina e le trattative iniziano a scaldarsi. Come è noto da diverso tempo, il Milan ha intenzione di intervenire in due reparti specifici della rosa. Il primo, quello più ovvio, è l'attacco, con Niclas Fullkrug che si avvicina sempre di più al Diavolo.

Milan, Allegri apre le porte al ritorno di Thiago Silva

L'altro ruolo in cui il club di Via Aldo Rossi sembra voglia intervenire per regalare a Massimiliano Allegri un giocatore d'esperienza è la difesa, andando a completare un reparto considerato corto, visto il non utilizzo, finora, di David Odogu.

Uno dei nomi che più è circolato intorno al Milan nelle ultime settimane è quello di Thiago Silva, che da ieri è ufficialmente svincolato dopo le due stagioni in Brasile con la maglia del Fluminense. Secondo quanto scritto da 'ESPN Brasil' il difensore spera in un ritorno in Inghilterra, dove attualmente vive la famiglia. Oltre a ciò, aggiunge un dettaglio importante per quanto riguarda il Milan. ESPN, infatti, scrive sul proprio sito che l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri sembra aver aperto le porte al ritorno in rossonero di Thiago Silva.

