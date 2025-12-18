Milan, i rossoneri tornano in campo questa sera contro il Napoli nella gara valida per la Supercoppa Italiana. Tante notizie però sul calciomercato dei rossoneri in vista di gennaio: Gila o Thiago Silva in difesa? Clamorosa novità su Paolo Maldini. In arrivo per l'attacco il colpo Fullkrug. Ecco le notizie più importanti della mattinata di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>
