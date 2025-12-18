PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, Maldini novità clamorosa. Thiago Silva o Gila a gennaio? I dettagli del colpo Fullkrug

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, Maldini novità clamorosa. Thiago Silva o Gila a gennaio? I dettagli del colpo Fullkrug

Milan, mercato infiammato: Gila o Thiago Silva in difesa? Clamorosa novità su Paolo Maldini. In arrivo per l'attacco il colpo Fullkrug. Ecco le top news del 18 dicembre 2025 da Pianeta Milan
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Maldini novità clamorosa. Thiago Silva o Gila a gennaio? I dettagli del colpo Fullkrug

Milan, i rossoneri tornano in campo questa sera contro il Napoli nella gara valida per la Supercoppa Italiana. Tante notizie però sul calciomercato dei rossoneri in vista di gennaio: Gila o Thiago Silva in difesa? Clamorosa novità su Paolo Maldini. In arrivo per l'attacco il colpo Fullkrug. Ecco le notizie più importanti della mattinata di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA