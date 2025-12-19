Thiago Silva , difensore centrale brasiliano classe 1984 , si è svincolato dal Fluminense ed ora cerca una nuova avventura in Europa . L'ex di Chelsea , PSG e Milan , infatti, da un lato vuole avvicinarsi alla famiglia (il figlio gioca nelle giovanili dei 'Blues', a Londra ) e, dall'altro, vuole trovare una squadra europea che possa garantirgli minuti per strappare una convocazione per i Mondiali 2026 con il Brasile del Commissario Tecnico italiano Carlo Ancelotti .

Calciomercato Milan, possibile il ritorno di Thiago Silva!

Secondo quanto riferito da 'SportMediaset', il ritorno al Milan, club in cui Thiago Silva è già stato protagonista per tre stagioni, dal 2009 al 2012, è più di una romantica suggestione di Natale. Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, viste le difficoltà palesate da Koni De Winter (impresentabile ieri contro Rasmus Højlund), avrebbe infatti chiesto esplicitamente ai vertici del club di Via Aldo Rossi di ingaggiare subito Thiago Silva. Un'occasione di calciomercato che, a quanto pare, a 'Casa Milan' starebbero valutando.