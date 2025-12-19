LEGGI ANCHE: Milan-Como a Perth (Australia): accettate tutte le condizioni della AFC. Persino questa! >>>
Allegri ha già allenato Thiago Silva per 79 partite nel Milan nel biennio 2010-2012. Il brasiliano porterebbe in dote al Diavolo leadership ed esperienza. Inoltre - considerazione tecnica - il blocco basso con cui difende il Milan non contribuirebbe a stressarlo più di tanto a livello fisico. E, per 'SportMediaset', Thiago Silva non vedrebbe l'ora di vestire nuovamente la maglia del Milan. Vedremo nei prossimi giorni se i 'rumors' di un nuovo matrimonio tra le parti sfoceranno, effettivamente, in un rientro in pompa magna del giocatore a Milanello.
© RIPRODUZIONE RISERVATA