Thiago Silva torna al Milan? La volontà del brasiliano, la richiesta di Allegri al club

Milan, difensore cercasi: Allegri vuole subito Thiago Silva. La situazione attuale
Thiago Silva, centrale brasiliano classe 1984 appena svincolatosi dal Fluminense, di ritorno al Milan dopo quasi 14 anni per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri nel calciomercato di gennaio? Le ultime news da 'SportMediaset'
Thiago Silva, difensore centrale brasiliano classe 1984, si è svincolato dal Fluminense ed ora cerca una nuova avventura in Europa. L'ex di Chelsea, PSG e Milan, infatti, da un lato vuole avvicinarsi alla famiglia (il figlio gioca nelle giovanili dei 'Blues', a Londra) e, dall'altro, vuole trovare una squadra europea che possa garantirgli minuti per strappare una convocazione per i Mondiali 2026 con il Brasile del Commissario Tecnico italiano Carlo Ancelotti.

Calciomercato Milan, possibile il ritorno di Thiago Silva!

Secondo quanto riferito da 'SportMediaset', il ritorno al Milan, club in cui Thiago Silva è già stato protagonista per tre stagioni, dal 2009 al 2012, è più di una romantica suggestione di Natale. Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, viste le difficoltà palesate da Koni De Winter (impresentabile ieri contro Rasmus Højlund), avrebbe infatti chiesto esplicitamente ai vertici del club di Via Aldo Rossi di ingaggiare subito Thiago Silva. Un'occasione di calciomercato che, a quanto pare, a 'Casa Milan' starebbero valutando.

Allegri ha già allenato Thiago Silva per 79 partite nel Milan nel biennio 2010-2012. Il brasiliano porterebbe in dote al Diavolo leadership ed esperienza. Inoltre - considerazione tecnica - il blocco basso con cui difende il Milan non contribuirebbe a stressarlo più di tanto a livello fisico. E, per 'SportMediaset', Thiago Silva non vedrebbe l'ora di vestire nuovamente la maglia del Milan. Vedremo nei prossimi giorni se i 'rumors' di un nuovo matrimonio tra le parti sfoceranno, effettivamente, in un rientro in pompa magna del giocatore a Milanello.

